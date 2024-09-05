34 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذت المقاومة الفلسطينية بالضفة 34 عملًا مقاومًا، من بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبواتٍ ناسفة وتصدياتٍ للمستوطنين، وفق ما أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى".

وقال مركز "معطى" في بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام، الأربعاء، إن المقاومة نفذت 9 اشتباكاتٍ مسلحة وفجّرت 8 عبوة ناسفة، إلى جانب اندلاع مواجهات في 13 نقطة تماس، وانطلاق 3 تظاهرات شعبية واحدة، إضافةً إلى إعطاب آلية عسكرية.

وشهدت مدينة القدس، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط.

وخرجت مظاهرات وسط مدينة رام الله وفي مخيم الأمعري؛ تنديدًا بالعدوان المتواصل على الضفة وغزة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا.

وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في الأغوار الشمالية.

ووقعت اشتباكات عدة في جنين، ضمن تصدي المقاومين للاجتياح الواسع الذي ينفذه جيش الاحتلال في المدينة والمخيم.

وتركزت اشتباكات جنين في المخيم، ودوار السينما والحمامة والمنطقة الصناعية وشارع الناصرة، وتخللها إلى جانب الاشتباكات تفجير عبوات ناسفة، كما خرجت مسيرة في بلدة كفر دان تنديدًا بعدوان الاحتلال.

وفي طولكرم، اندلعت اشتباكات عنيفة في المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس تخللها استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة، كما شهدت ضاحية ذنابة اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عند حاجز إيال، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين في مخيمي بلاطة وعسكر بنابلس، تخللها استهداف جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة.

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد تصاعدًا في عمليات الاقتحام الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عشرة أشهر، ووفقًا لمصادر طبية فلسطينية، خلفت هذه الاعتداءات أكثر من 660 شهيدًا وحوالي 5400 جريح منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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