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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٢ م

سفارة ایران فی لندن: اصرار الغرب على حل الدولتين، يتسم بالتزوير والخداع

سفارة ایران فی لندن: اصرار الغرب على حل الدولتين، يتسم بالتزوير والخداع

اكدت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن ان اصرار الغرب على تحقق الحل المعروف بحل الدولتين، يتسم بالخداع والتزوير، مشيرا الى استخدام رئيس الوزراء الصهيوني في اخر مؤتمر صحفي له خارطة لا فيها الضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت السفارة الايرانية في منشور على منصة "اكس" ان نتنياهو وخلال تحدثه الى صحفيي وسائل الاعلام الاجنبية، استخدم خارطة لا تضم الضفة الغربية اصلا ، غير أن البعض يتحدث من منطلق الخداع عن حل الدولتين.

وتساءلت: على أي أرض من المقرر ان تُقام الدولة الفلسطينية المستقلة؟

يذكر ان الكيان الصهيوني بدأ منذ الاربعاء الماضي هجمات واسعة شمالي الضفة الغربية ادت لحد الان الى استشهاد واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. ووصفت وسائل الاعلام الاسرائيلية هذه العمليات بانها الاضخم في هذه المنطقة خلال الاعوام الـ 22 الاخيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948231

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