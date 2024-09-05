وزير خارجية بحرين يهنئ عراقجي على انتخابه وزيرا للخارجية الايرانية ويؤكد على أهمية العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي مع عباس عراقجي، على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وتمنى له النجاح في مهمته.



وأشار وزير خارجية البحرين إلى أهمية العلاقات الثنائية مع إيران، معربًا عن أمله في تعزيز الحوار السياسي المشترك بين طهران والمنامة في الفترة الجديدة.



من جانبه شكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره البحريني على اتصاله وتهنئته، فضلا عن مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد، واصفا تطوير العلاقات مع الجيران في إطار سياسة الجوار بأنه احدى الأولويات الهامة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكد الجانبان على مواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر في إطار التوافقات الحاصلة.



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