بيسكوف: موسكو سترد بشكل مناسب على تقييد وسائل الإعلام الروسية في الغرب

وأفت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيسكوف في مقابلة مع تاس: "نحن ننتقد الغربيين لأنهم يتبعون طريق تدمير وسائل إعلامنا في الخارج. يعيق الغرب نشر المعلومات ويتم وضع العراقيل أمام عمل الصحفيين الروس هناك. وطبعا في ظروف المواجهة الحادة، يتطلب ذلك المعاملة بالمثل، لذلك يجب علينا الرد بشكل مناسب".

وشدد ممثل الكرملين على ضرورة وجود رقابة في الظروف العسكرية الحالية، رغم أنه من أنصار حرية التعبير الكاملة.

وأضاف: "في حالة الحرب التي نجد أنفسنا فيها، تكون القيود مبررة، تماما كما تكون الرقابة مبررة. بصراحة، نحن في حالة حرب، ولكن عندما تنتهي الحرب، وأي حرب تنتهي بسلام، يجب أن تكون هناك الحرية الكاملة في الحصول على المعلومات".

يوم الأربعاء الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ووكالة "نوفوستي"، وRT وSputnik وRuptly. وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة رئيسة تحرير مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية وقناة "روسيا اليوم" مارغريتا سيمونيان، وعددا من كبار مديري هذه القناة التلفزيونية.

ووفقا للخارجية الروسية، قامت دول ما يسمى الغرب الجماعي منذ عام 2022، بفرض حوالي 150 من القيود المختلفة على وسائل الإعلام والصحفيين الروس.

المصدر: تاس

/انتهى/