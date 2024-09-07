زیادة صادرات إيران إلى العراق بنسبة 21 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الأمير ربيهاوي إن "صادرات إيران إلى العراق زادت بنسبة 21 بالمئة في الأشهر الخمسة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4.5 مليون دولار".



وأوضح ربيهاوي أن العراق جارة استراتيجية لإيران، مضيفا ان "حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ نحو 10 مليارات دولار".



وقال المسؤول الإيراني "نأمل أن نصل إلى الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار في النصف الثاني من العام".



وفي وقت سابق، قال مدير عام الجمارك الإيرانية محمد رضوانيفر، إنه "في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، زادت التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة بنسبة 16 في المائة ووصلت إلى 26 مليار 857 مليون دولار".



وأشار رضوانيفر إلى أن أهم خمسة شركاء تجاريين لإيران هم الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان وروسيا.



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