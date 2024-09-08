 مقتل 3 صهاينة بإطلاق نار في معبر بين الأردن وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة ثلاثة إسرائيليين بجراح حرجة وخطيرة في عملية إطلاق النار قرب معبر “اللمبي”.

ولاحقًا أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل المصابين الإسرائيليين الثلاثة في عملية إطلاق النار في معبر اللمبي على الحدود مع الأردن (الكرامة في الجانب الفلسطيني).

وأشار الى إطلاق النار على منفذ عملية إطلاق النار وإصابته وتركه ينزف قبل تأكيد استشهاده.

وذكرت هيئة البث الاسرائيلية أن الجيش يفحص احتمال أن يكون المنفذ سائق أردني.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن سائق شاحنة أردني جاء من الأراضي الأردنية إلى المعبر، وأخرج مسدس وأطلق النار على الإسرائيليين في منطقة الشحن.

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