رئيس MI6: ما زلنا ننتظر رد إيران على اغتيال هنية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه حذر ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (MI6) في اجتماع مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام برنز من أنّه لا يزال هناك احتمال أن تتّخذ إيران إجراءات ضد الكيان الإسرائيلي ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران.

ووفقاً لصحيفة جروزالم بوست، قال ريتشارد مور لصحيفة فايننشال تايمز: "أعتقد أنهم سيحاولون، ولا يمكننا أن نكون حذرين بشأن نوع الأنشطة التي يريد الإيرانيون القيام بها في هذا الصدد".

جدير بالذكر أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد ومفاوض الحركة، استشهد على يد عناصر الكيان الصهيوني في طهران يوم الأربعاء 1 آب/أغسطس.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن على الكيان الصهيوني انتظار دماء الشهيد هنية. ولم تعلّق طهران على نوع وتوقيت الهجمات.

/انتهى/