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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:١٠ م

شويغو: موسكو تستكمل الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاق اساسي مع طهران

شويغو: موسكو تستكمل الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاق اساسي مع طهران

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للتحضير للتوقيع على اتفاق أساسي جديد بين طهران وموسكو.

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن سبوتنيك الروسية انه قال شويغو في اجتماع عمل ثنائي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، على هامش اجتماع كبار ممثلي دول "بريكس " و"بريكس+" المسؤولين عن القضايا الأمنية: "نحن مستعدون لتعزيز التعاون من خلال مجلس الأمن، ونواصل مراقبة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".

وأضاف: "ونتطلع إلى إبرام اتفاق أساسي جديد بين البلدين قريبا، ونستكمل الإجراءات اللازمة لإعداد الوثائق للتوقيع من قبل الرئيسين (الروسي والإيراني)".

رمز الخبر 1948384

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