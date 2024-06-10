وزير خارجية ايران يلتقي وزير خارجية البرازيل

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يرأس الوفد الايراني في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في روسيا، بوزير الخارجية البرازيلي.

وبحث الطرفان في هذا اللقاء القضايا الثنائية والدولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

هذا وفد وصل علي باقري كني إلى مدينة نيجني نوفغورود، روسيا، صباح اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

هذا هو الاجتماع الوزاري الأول للشؤون الخارجية لمجموعة بريكس الذي تشارك فيه الجمهورية الإسلامية الايرانية كعضو رسمي.

وعلى هامش هذا الاجتماع، التقى علي باقري صباح اليوم بوزير الخارجية الصيني يانغوي والمساعد الخاص للرئيس الروسي، إيجور ليفيتين.

وبعد هذا الاجتماع، ألقى القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا كلمة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

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