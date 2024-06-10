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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:١٢ م

على هامش اجتماع وزراء خارجية بريكس؛

وزير خارجية ايران يلتقي وزير خارجية البرازيل

وزير خارجية ايران يلتقي وزير خارجية البرازيل

التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني مع وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا وناقشا الجانبان مختلف القضايا الثنائية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يرأس الوفد الايراني في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في روسيا، بوزير الخارجية البرازيلي.

وبحث الطرفان في هذا اللقاء القضايا الثنائية والدولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

هذا وفد وصل علي باقري كني إلى مدينة نيجني نوفغورود، روسيا، صباح اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

هذا هو الاجتماع الوزاري الأول للشؤون الخارجية لمجموعة بريكس الذي تشارك فيه الجمهورية الإسلامية الايرانية كعضو رسمي.

وعلى هامش هذا الاجتماع، التقى علي باقري صباح اليوم بوزير الخارجية الصيني يانغوي والمساعد الخاص للرئيس الروسي، إيجور ليفيتين.

وبعد هذا الاجتماع، ألقى القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا كلمة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

/انتهى/

رمز الخبر 1945336

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