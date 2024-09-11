الرئيس الايراني يؤكد على ازالة جميع المعوقات امام التبادل التجاري بين ايران والعراق

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من المسؤولين الاقتصاديين والماليين للبلاد أضاف "مسعود بزشكيان": "لقد جئنا إلى بغداد لتسهيل عمل رجال الأعمال الإيرانيين والمستثمرين الإيرانيين". المستثمرين في العراق."

وأكد في الوقت نفسه أن المشاكل يمكن حلها بالتعاون والتآزر حتى تتدفق التجارة والإنتاج بسهولة بين البلدين إيران والعراق.

وأضاف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: في التعاملات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق، الصفقة ذات اتجاهين ويجب أن يستفيد منها الطرفان.

ومن خلال التحقق من وجود معوقات في طريق التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمار بين البلدين، أكد على ضرورة إنشاء فرق عمل خاصة وتصميم خطة طويلة المدى لحل المعوقات وتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية والاستثمار بين البلدين. إيران والعراق.

وفي اللقاء نفسه، قيّم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل إيجابي نتائج محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي بشأن تطوير الأنشطة التجارية والاقتصادية.

كما أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق في بداية هذا اللقاء بتقديم تقرير أن العراق شريك تجاري مهم لإيران ويبلغ حجم التجارة السنوية بين البلدين نحو 12 مليار دولار.

وذكر "محمد كاظم الصادق" أن صادرات النفط الإيرانية إلى العراق تشكل نحو 20% من هذه التبادلات.

ودعا إلى الاستثمار في العراق، وأضاف أن العراق يتمتع بقدرات استثمارية جيدة.

كما قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية في هذا اللقاء: إن نهج التعاون التجاري مع العراق يجب أن يتجه نحو الاستثمار.

وأضاف "صمد حسن زاده" أن قدرة العراق أكبر بكثير من صادرات إيران الحالية إلى هذا البلد.

وذكر أن سقف التبادلات التجارية بين البلدين يبلغ حاليا 12 مليار دولار، وأضاف: أن سقف التبادلات هذا يمكن أن يصل إلى 20 مليار دولار سنويا.

وذكر مجالات الاستثمار في العراق في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والبلاستيك والزجاج والأحذية والملابس وقال: الاستثمار في هذه المجالات سيحقق إنجازات كبيرة للمستثمرين من الجانبين.

وطرح ممثلو الشركات والناشطون الاقتصاديون في هذا اللقاء عددا من المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية في العراق.

وفي هذا اللقاء استمع بزشكيان إلى القضايا والمشاكل والاقتراحات التي طرحها رجال الأعمال الايرانيين.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تعزيز العلاقات بين البلدين وقال: وقعت إيران والعراق 14 مذكرة تفاهم في هذا اللقاء.

كما أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال النقل والمنافذ الحدودية.

كما أدان الرئيس الايراني ورئيس وزراء العراق اتساع نطاق الصراع في قطاع غزة