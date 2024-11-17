بزشكيان: الحكومة عازمة على تنفيذ خطط التنمية البحرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أوضح خلال الاجتماع الثالث لمراجعة وتحليل خطط التنمية ذات التوجه البحري مع التركيز على منطقة مكران الساحلية، ان من أهم أولويات حكومته هي ضرورة متابعة وتطوير الاقتصاد الموجه نحو البحر من أجل الازدهار الاقتصادي والتنمية في البلاد.

واكد على ضرورة العمل بتوصيات وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في وثيقة الرؤية والسياسات العامة وخطط التنمية، موضحا انه من الضروري ان يتم تصميم الخطط التنموية برؤية واسعة ولكن واقعية، حتى يتم التمكن من أن تصبح ايران بأفضل موقع في المنطقة من حيث الاقتصاد والتكنولوجيا.

وذكر بزشكيان بأن وجهة نظر الحكومة هي التنمية المستدامة في كافة الأنحاء الجغرافية لايران وإعطاء الأولوية لتوزيع مشاريع البناء من جنوب شرق إيران الى شمال غربها.

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