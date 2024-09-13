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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ م

حزب الله يستهدف ب‏المسيرات الإنقضاضية قاعدة فيلون

حزب الله يستهدف ب‏المسيرات الإنقضاضية قاعدة فيلون

شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‌‏13-9-2024، هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‌‏13-9-2024، هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1948457

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