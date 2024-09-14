كنعاني: الأمل لدى الفلسطينيين كبير واليأس في الأراضي المحتلة متفش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار كنعاني في منشور له عبر صفحته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، الى احتفال اهالي غزة بذكرى المولد النبوي الشريف، وكتب: "فيلم قصير لكنه يعبر عن عمق الأمل بالنصر في فلسطين بحيث ان اهالي غزة يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة دير البلح بقطاع غزة؛ هناك فرق كبير بين الشعب الحقيقي وصاحب الارض والمتجذر فيها وبين الكيان المحتل الزائف الذي لا جذور له".

وعليه، رأى كنعاني بأن صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وسط أنقاض قطاع غزة رغم الآلام والمعاناة التي لا توصف، وهروب وهجرة المحتلين الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تشير الى أن هناك أمل كبير لدى الفلسطينيين واليأس متفشي في الأراضي المحتلة.

/انتهى/