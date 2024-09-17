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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٤ ص

كنعاني: الشعر والأدب الفارسي تراث ثمين لتاريخنا وأجدادنا

كنعاني: الشعر والأدب الفارسي تراث ثمين لتاريخنا وأجدادنا

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بمناسبة عيد ميلاد الشاعر الإيراني شهريار ويوم الشعر والأدب الفارسي: الشعر والأدب الفارسي تراث ثمين لتاريخنا وأجدادنا وعنصر من هوية إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، الشاعر المعاصر محمد حسين شهريار على صفحته الشخصية في منصة X وكتب:

اليوم هو يوم إحياء ذكرى شاعر إيران الحكيم والغالي البروفيسور محمد حسين شهريار، ويوم الشعر والأدب الفارسي.

يعد الشعر والأدب الفارسي تراثًا ثمينًا لتاريخنا وأجدادنا وعنصرًا من هوية إيران وسببًا للتعاطف مع محبي الثقافة الإيرانية في أركان العالم الأربعة.

إن رغبة كبار كتاب العالم من الشرق إلى الغرب بالشعر والأدب الفارسي متجذر في الأفكار والمواضيع المتعالية في نص وروح الشعر والنثر في الأدب الفارسي العظيم في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1948583

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