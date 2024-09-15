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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ ص

إصابة 9 من الصهاينة خلال هروبهم إلى الملاجئ خوفا من صاروخ أطلق من اليمن

إصابة 9 من الصهاينة خلال هروبهم إلى الملاجئ خوفا من صاروخ أطلق من اليمن

أصيب 9 إسرائيليين صهاينة بجروح خلال هروبهم فور سماع صافرات الإنذار بحدوث قصف صاروخي على تل أبيب وسط الاراضي المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الناطق باسم مركز طبي في إسرائيل وصول 9 مصابين إسرائيليين لتلقي العلاج من إصابات تعرضوا لها أثناء فرارهم إلى الملاجئ فور سماع الإنذارات بقصف صاروخي، والتي دوت صباح اليوم الأحد في تل أبيب ومناطق محيطة بها.

وقالت إذاعة جيش الإحتلا "إن الصاروخ الباليستي قطع حوالي 2000 كيلومتر واستغرق 15 دقيقة للوصول إلى هدفه".

وقال العضو السابق في "مجلس الحرب" الإسرائيلي غادي آيزنكوت تعليقا على الصاروخ الذي أطلق من اليمن: "المشكلة هي عدم الربط بين أهداف الحرب والاستراتيجية المطلوبة".

وأضاف: "الواقع تغير بصورة دراماتيكية".

/انتهى/

رمز الخبر 1948508

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