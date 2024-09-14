السيد الحوثي: جبهة اليمن المساندة لفلسطين مستمرة وبكل فاعلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السيد الحوثي قال في خطاب له عشية ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446هـ إن أهم ما يشهد ويلفت على فاعليتها هو إعلان أمريكا عن عودة حاملة الطائرات "روزفلت" من اتجاه آخر، وليس عبر البحر الأحمر، مؤكداً أن هذه الحاملة رغم أهميتها، باعتبارها السلاح الأبرز والقاعدة العسكرية الضخمة المتنقلة في المحيطات، تعود هذه المرة "بالتهريب" عبر المحيط الهندي، ولم تجرؤ الدخول إلى البحر الأحمر.

وأشار السيد القائد إلى أن العدو الأمريكي يحاول مواجهة فاعلية هذه العمليات عن طريق الغارات العدوانية، لكنه لا يحقق منها شيئاً، فهي لا تحد من القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، ولم توقفها، أو تردعها، وهي كالعادة تستهدف مواقع هنا أو هناك لكن دون جدوى، منوهاً إلى أن العدو ارتكب الأسبوع الماضية جريمة من خلال استهداف مدينة تعز، ونتج عنها استشهاد فتاتين، وإصابة 18 نتيجة القصف بالقرب من المدرسة.

ولفت إلى أن غارات العدوان بلغت الأسبوع الماضي 24 غارة، وتوزعت على الحديدة، وتعز واب وصعدة ومأرب، متقدماً بأحر التعازي لأسر الضحايا.

وأوضح أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين من نوع ام كيو 9، معتبرة أن هذا العدد ملفت وكبير، وأن هذا النوع من الطائرات له أهمية عسكرية كبيرة، وتعتمد عليها أمريكا كسلاح أساسي في عملياتها العسكرية.