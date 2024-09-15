سفير إيران لدى روسيا: الرئيس بزشكيان سيشارك في اجتماع مجموعة بريكس بكازان روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، الأحد، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، سيحضر اجتماع قادة الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، المقرر عقده من 22 الى 24 اكتوبر في مدينة كازان الروسية.

وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لوكالة تاس للأنباء، إن بزشكيان سيزور كازان في أكتوبر للمشاركة في اجتماع أعضاء بريكس، وسيلتقي خلال هذه الرحلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في إشارة إلى الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة بريكس: روسيا ستنتظر الرئيس الإيراني الجديد في مجموعة بريكس. وسأعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع مجموعة بريكس في كازان.

وفي إشارة إلى عملية صياغة اتفاقية التعاون الشامل طويل الأمد بين البلدين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن روسيا تنتظر رحلة الرئيس الإيراني لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

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