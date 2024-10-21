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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٠٨ م

تفاصيل زيارة بزشكيان إلى روسيا الثلاثاء القادم

تفاصيل زيارة بزشكيان إلى روسيا الثلاثاء القادم

ستوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدعوة من نظيره الروسي إلى مدينة قازان للمشاركة في مؤتمر مجموعة بريكس في روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه بدعوة من نظيره الروسي إلى مدينة قازان للمشاركة في مؤتمر مجموعة بريكس في روسيا.

ومن المقرر أن يلقي بزشكيان كلمة في الاجتماع الرئيسي لمجموعة بريكس الذي يتمحور حول " تعزيز التعددية من أجل التنمية مع تحقيق الأمن العالمي العادل" وان يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة بريكس بلاس الذي يتمحور حول " معا لصناعة عالم أفضل"

كما من المقرر أن يلتقي بزشكيان على هامش الاجتماع مع نظرائه من الصين وبلاروسيا ورئيس الوزراء الهندي وبعض مسؤولي الدول المشاركة.

/انتهى/.

رمز الخبر 1949813
شیرین سماره

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