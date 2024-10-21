تفاصيل زيارة بزشكيان إلى روسيا الثلاثاء القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه بدعوة من نظيره الروسي إلى مدينة قازان للمشاركة في مؤتمر مجموعة بريكس في روسيا.

ومن المقرر أن يلقي بزشكيان كلمة في الاجتماع الرئيسي لمجموعة بريكس الذي يتمحور حول " تعزيز التعددية من أجل التنمية مع تحقيق الأمن العالمي العادل" وان يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة بريكس بلاس الذي يتمحور حول " معا لصناعة عالم أفضل"

كما من المقرر أن يلتقي بزشكيان على هامش الاجتماع مع نظرائه من الصين وبلاروسيا ورئيس الوزراء الهندي وبعض مسؤولي الدول المشاركة.

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