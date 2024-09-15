ارتفاع نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية عبر ميناء شهيد رجائي بنسبة 210٪

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المدير العام للموانئ والمنظمة البحرية في محافظة هرمزجان حسين عباس نجاد أنه تم تحميل وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من البضائع في الميناء، مسجلاً نموًا بنسبة 5.22 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وذكر أنه بصفته أكبر ميناء تجاري وبوابة تجارية دولية في البلاد، فقد شهد ميناء الشهيد رجائي تحميل وتفريغ 2،143،569 طنًا من البضائع بين 21 مارس و22 أغسطس 2024.

وأشار مدير المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء شهيد رجائي إلى تطوير السكك الحديدية وتعزيز الاتصال بالسكك الحديدية باعتباره أحد المشاريع المهمة في ميناء شهيد رجائي.

وفي قسم آخر من تصريحاته، أشار إلى أنه تم نقل 4784 طنًا من السلع الأساسية والبضائع عبر خطوط السكك الحديدية لميناء الشهيد رجائي من 21 مارس إلى 22 أغسطس 2024، حسبما أفاد موقع وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وقال عباس نجاد إن منتج القمح هو السلعة الرئيسية التي تم نقلها من ميناء شهيد رجائي إلى محافظات أخرى في البلاد عبر شبكة السكك الحديدية.

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