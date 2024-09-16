غزة... اقتحامات في الضفة وخلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن جبهة لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بلغت الحرب على غزة يومها الـ346، وتزامن ذلك مع مباركة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة استهداف الحوثيين موقعا عسكريا إسرائيليا، حيث أعلن جيش الاحتلال إسقاط صاروخ أُطلق من اليمن، مشيرا إلى سقوطه في منطقة غير مأهولة شرق تل أبيب قرب مطار بن غوريون، في حين قال الانصار الله إنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.

في الوقت ذاته، واصل الاحتلال قصف مناطق عدة في مخيمي النصيرات وجباليا ومنطقة المواصي غربي رفح، إلى جانب قيامه بنسف مبان سكنية في حي تل السلطان.

وميدانيا، أعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية مزدوجة في رفح جنوبي قطاع غزة، مستهدفة آلية عسكرية إسرائيلية وجنودا من جيش الاحتلال.

وفي جبهة لبنان، ذكرت تقارير أن خلافات نشبت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قبل اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي للتصديق على توسيع أهداف الحرب في الشمال.

ومن جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شرطي من حرس الحدود في عملية طعن عند باب العامود في القدس.

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