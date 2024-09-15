حزب الله يواصل عملياته.. والاحتلال يقرّ بإصاباتٍ بين الجنود في ثكنة "يردن"

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في أحدث عملياتها، الأحد، وباستخدام الأسلحة الصاروخية، مرابض مدفعية ‌‏"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في "ديشون"، مؤكّدةً تحقيق مجاهديها إصابةً ‏مباشرة في العملية، وذلك بعد أنّ نفّذت عدّة عمليات، كان أبرزها استهداف ثكنة "يردن" بمسيراتٍ انقضاضية.

وشنّ مجاهدو المقاومة هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيّرات ‏الانقضاضية، على مقرّ قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان التابعة لـ"جيش"في ثكنة "يردن"، استهدفوا من خلاله أماكن ‏تموضع واستقرار الضباط والجنود في المقر.

وأكّدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ نشرته، إصابة المسيّرات أهدافها بِدقة، وإيقاعها عددٍ من القتلى والجرحى، مُشدّدةً أنّ العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداء ‏الاحتلال الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع في لبنان، ليل السبت، ما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال.