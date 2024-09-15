ملايين اليمنيين يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف

وتزامن الحضور اليماني هذا العام استمرار العدوان وحرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر ومع المسيرات الأسبوعية التي يخرج بها الشعب اليمني أسبوعيا نصرة لفلسطين وغزة.

وكان الزخم الجماهيري هذا العام غير مسبوقا، استجابة لنداء السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، خلال كلمة له، أمس السبت، الذي دعا فيه أحرار الشعب اليمني إلى الخروج الكبير والمليوني وغير المسبوق على الإطلاق، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم.

وخرجت المسيرات الأضخم في العالم على الإطلاق بعد ظهر اليوم الأحد الثاني عشر من ربيع الأول بشكل متزامن في عشرات الساحات الكبرى بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات، إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.

واكتست الساحات باللون الأخضر والأبيض، فيما صدحت الأصوات بالصلاة على النبي وآله، وبالأناشيد الإسلامية ومنها نشيد الأنصار حين استقبلوا النبي الخاتم في المدينة (طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. طلع البدر علينا مادعا لله داع....)

وشهدت المسيرات المليونية ترديد أناشيد المديح المحمدي، والأهازيج التي تعبر عن ارتباط الشعب اليمني برسولهم المبعوث رحمة للعالمين، وأداء البرع الشعبي.