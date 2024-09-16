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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص

القوات اليمنية تسقط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في محافظة ذمار

القوات اليمنية تسقط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في محافظة ذمار

أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع عن اسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في محافظة ذمار بصاروخ أرض جو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ_9" في أجواء محافظة ذمار".

وأضاف العميد سريع: "كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاطها بصاروخ أرض - جو محلي الصنع"، مبينا: "هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع التي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة إسناد غزة".

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "عملياتنا مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات عسكرية نوعية في البر والبحر"، مؤكدا: "عملياتنا لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

كما اشار الى العدوان الامريكي بريطاني على اليمن وقال: "ضمن معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" ستواصل قواتنا التصدي للعدوان الأميركي - البريطاني وتحركاته المعادية".

/انتهى/

رمز الخبر 1948553

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