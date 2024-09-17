غزة... عشرات الشهداء بغارات جوية والسنوار يؤكد جاهزية المقاومة لحرب استنزاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ومع تصاعد التلويح الإسرائيلي بشن حرب على لبنان، حذر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين من أن معركة واسعة مع لبنان ستعرّض إسرائيل للخطر، ولن تعيد المحتجزين من قطاع غزة.

ومن جانب آخر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار إن وصول صواريخ الانصار الله إلى عمق إسرائيل سيجعل جبهات المقاومة أكثر تأثيرا، وأكد أن المقاومة هيأت نفسها لحرب استنزاف.

وميدانيا، أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية عن 35 شهيدا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى، في حين شهدت الضفة الغربية اقتحام مستوطنين مدرسة شمال غرب مدينة أريحا، واعتدوا على الطلبة والطاقم التعليمي.

واقتحمت قوات الاحتلال الخليل ومدنا وبلدات فلسطينية، وخاضت مواجهات خلال اقتحامها بلدة يعبد غربي جنين.

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