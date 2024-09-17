  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٣٢ ص

غزة... عشرات الشهداء بغارات جوية والسنوار يؤكد جاهزية المقاومة لحرب استنزاف

غزة... عشرات الشهداء بغارات جوية والسنوار يؤكد جاهزية المقاومة لحرب استنزاف

بلغ العدوان الإسرائيلي يومه الـ347، وتزامن ذلك مع أزمة حكومية متصاعدة في إسرائيل، في ظل تقارير تؤكد سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت واستخلافه باليميني غدعون ساعر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ومع تصاعد التلويح الإسرائيلي بشن حرب على لبنان، حذر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين من أن معركة واسعة مع لبنان ستعرّض إسرائيل للخطر، ولن تعيد المحتجزين من قطاع غزة.

ومن جانب آخر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار إن وصول صواريخ الانصار الله إلى عمق إسرائيل سيجعل جبهات المقاومة أكثر تأثيرا، وأكد أن المقاومة هيأت نفسها لحرب استنزاف.

وميدانيا، أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية عن 35 شهيدا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى، في حين شهدت الضفة الغربية اقتحام مستوطنين مدرسة شمال غرب مدينة أريحا، واعتدوا على الطلبة والطاقم التعليمي.

واقتحمت قوات الاحتلال الخليل ومدنا وبلدات فلسطينية، وخاضت مواجهات خلال اقتحامها بلدة يعبد غربي جنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1948576

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات