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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٤ ص

حمدان: رسالة مباشرة من السنوار للشعب الفلسطيني والعالم قريبا

حمدان: رسالة مباشرة من السنوار للشعب الفلسطيني والعالم قريبا

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أسامة حمدان"، إنه سيكون هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار للشعب الفلسطيني والعالم قريبا.

وأفادت وكالة مر للأنباء، مؤخراً، أعلنت القناة 12 العبرية أن جهاز الأمن الداخلي التابع للكيان الصهيوني (الشاباك) شكل وحدة خاصة لاغتيال يحيى السنوار.

وبحسب هذا التقرير، فقد قام الشاباك، منذ بداية الحرب على غزة، بتشكيل وحدة استخباراتية لمراقبة تحركات السنوار، وتنشط هذه الوحدة على مدار الساعة.

ويضيف هذا التقرير أن الأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني رصدت مبالغ ضخمة لملاحقة السنوار.

يذكر أن في منتصف شهر أغسطس الماضي، عينت حركة حماس يحيى السنوار خلفا للشهيد "إسماعيل هنية" كرئيس للمكتب السياسي للحركة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948549

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