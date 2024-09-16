إيران تعرف مصيرها في بطولة العالم للكرة الطائرة 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على حسب القرعة وضعت ايران في المجموعة الاولى لكأس العالم الى جانب الفلبين ومصر وتونس.

تم توزيع الفرق المتأهلة البالغ عددها 32 فريقًا على ثماني مجموعات تضم كل منها أربع فرق بنظام الدوري من دور واحد:

المجموعة الأولى: الفلبين وإيران ومصر وتونس

المجموعة الثانية: بولندا وهولندا وقطر ورومانيا

المجموعة الثالثة: فرنسا والأرجنتين وفنلندا وكوريا

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة وكوبا والبرتغال وكولومبيا

المجموعة الخامسة: سلوفينيا وألمانيا وبلغاريا وتشيلي

المجموعة السادسة: إيطاليا وأوكرانيا وبلجيكا والجزائر

المجموعة السابعة: اليابان وكندا وتركيا وليبيا

المجموعة الثامنة: البرازيل وصربيا والتشيك والصين

سيتأهل الفريقان الأولان في الترتيب النهائي لكل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب من المسابقة.

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