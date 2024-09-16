عراقجي: اليمن قادرا على تعزيز ترسانته العسكرية بشكل مستقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن اليمن أصبح أحد الأذرع الرئيسية والمهمة لمحور المقاومة ويلعب دورًا بارزا في دعم غزة.

وأشار عراقجي في تصريح لقناة "المسيرة" اليوم الاثنين، إلى أن الاتهام الموجه لإيران بإرسال أسلحة إلى اليمن هو إهانة بحق الشعب اليمني، موضحاً أن اليمن يمتلك التقنيات اللازمة، وأصبح قادرًا على تعزيز ترسانته العسكرية بشكل مستقل.

وأكد أن اليمن يمتلك الإرادة، ويقرر بنفسه كيفية استخدام أسلحته بالطريقة التي يراها مناسبة، مشددًا على أهمية استقلالية القرار اليمني في سياق المقاومة ضد الاحتلال.