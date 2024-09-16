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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٥٧ م

عراقجي: اليمن قادرا على تعزيز ترسانته العسكرية بشكل مستقل

عراقجي: اليمن قادرا على تعزيز ترسانته العسكرية بشكل مستقل

أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى دعم اليمن لغزة واستهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وقال: اليمن أصبح أحد الأذرع الرئيسية في محور المقاومة ويلعب دورا بارزا في دعم غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن اليمن أصبح أحد الأذرع الرئيسية والمهمة لمحور المقاومة ويلعب دورًا بارزا في دعم غزة.

وأشار عراقجي في تصريح لقناة "المسيرة" اليوم الاثنين، إلى أن الاتهام الموجه لإيران بإرسال أسلحة إلى اليمن هو إهانة بحق الشعب اليمني، موضحاً أن اليمن يمتلك التقنيات اللازمة، وأصبح قادرًا على تعزيز ترسانته العسكرية بشكل مستقل.

وأكد أن اليمن يمتلك الإرادة، ويقرر بنفسه كيفية استخدام أسلحته بالطريقة التي يراها مناسبة، مشددًا على أهمية استقلالية القرار اليمني في سياق المقاومة ضد الاحتلال.

رمز الخبر 1948569

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