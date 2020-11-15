السفير الإيراني في صنعاء يلتقي رئيس مجلس الشورى اليمني

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى صنعاء حسن إيرلو التقی الأحد 15 تشرين الثاني 2020 رئيس مجلس الشورى اليمني محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وفي اللقاء رحب العيدروس بالسفير الإيراني وبخطوة تعيينه في صنعاء، مشيداً بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم دول محور المقاومة ومواجهة مشاريع الاستكبار العالمي، لافتاً إلى أن العدوان على اليمن يشمل كل الشعوب الحرة بما فيها دول محور المقاومة والممانعة.

من جانبهم رحب أعضاء مجلس الشورى بالسفير الإيراني، مُعبرين عن سعادتهم بهذا اللقاء و عن تطلعاتهم إلى بناء علاقات ذات أفق واسع.

من جانبه نقل السفير الإيراني تحيات السيد محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني إلى رئيس مجلس الشورى اليمني وأعضائه ، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية بين اليمن وايران ، ومنوهاً إلى أن اليمن يمتلك قراره بيده وأن إيران تأمل في بناء علاقات أوسع مع اليمن وتبادل الخبرات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية .

وتطرق السفير الإيراني إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لاستمرار العدوان والحصار . في ظل صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم والانتهاكات المستمرة.