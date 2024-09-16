عراقجي يؤكد في لقاء ممثل حركة أمل اللبنانية في طهران على استمرار دعم المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا اللقاء الذي جرى مساء اليوم الاثنين، نقل "فحص" تهنئة رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس حركة أمل "نبیه بري" إلى عراقجي بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس بزشكيان، وتمنى له بالتوفيق.

في المقابل، وجّه عراقجي الشكر والتحية لرئيس البرلمان اللبناني، مثمنا مواقف "بري" السياسية الداعمة للمقاومة وحضور مجاهدي حركة أمل إلى جانب مجاهدي حزب الله في معركة التصدي لعدوان الكيان الصهيوني علی لبنان، ونصرة فلسطین.

أكد وزير الخارجية الايراني، على استمرار السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

كما تم في هذا اللقاء، استعراض آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.