  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣١ م

عراقجي يؤكد في لقاء ممثل حركة أمل اللبنانية في طهران على استمرار دعم المقاومة

عراقجي يؤكد في لقاء ممثل حركة أمل اللبنانية في طهران على استمرار دعم المقاومة

اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه ممثل حركة أمل اللبنانية في طهران صلاح فحص، شدد على استمرار السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا اللقاء الذي جرى مساء اليوم الاثنين، نقل "فحص" تهنئة رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس حركة أمل "نبیه بري" إلى عراقجي بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس بزشكيان، وتمنى له بالتوفيق.

في المقابل، وجّه عراقجي الشكر والتحية لرئيس البرلمان اللبناني، مثمنا مواقف "بري" السياسية الداعمة للمقاومة وحضور مجاهدي حركة أمل إلى جانب مجاهدي حزب الله في معركة التصدي لعدوان الكيان الصهيوني علی لبنان، ونصرة فلسطین.

أكد وزير الخارجية الايراني، على استمرار السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

كما تم في هذا اللقاء، استعراض آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.

رمز الخبر 1948573

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات