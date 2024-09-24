وزير الخارجية الايراني: عقدنا اجتماعات رفيعة ومكثفة برفقة الدكتور بزشكيان في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي عبر صفحته في الفضاء الافتراضي بهذا الشان : ان اليوم الثالث من حضوري في نيويورك، مرّ بعقد اجتماعات رفيعة متعددة ومكثفة برفقة الدكتور بزشكيان.

واوضح، ان الرئيس بزشكيان تحدث خلال اجتماع مسهب مع مدراء وسائل الاعلام الامريكية، حول مواقف ورؤية الحكومة الايرانية الرابعة عشرة اتجاه القضايا الداخلية والاقليمية والدولية، كما اكد على ارادة الجمهورية الاسلامية في توسيع العلاقات الاقتصادية من دول العالم؛ انطلاقا من مبدا الاحترام المتبادل.

وتابع وزير الخارجية : على امتداد ذلك، عُقدت لقاءات مفيدة بين الوفد السياسي الايراني رفيع المستوى مع رؤساء طاجيكستان وتركيا وفنلندا وسويسرا، مضافا الى العاهل الاردني ورئيس المجلس الاوروبي ومجموعة "الدرز" الدولية (تضم المجموعة رؤساء ورؤساء وزراء سابقين لبعض الدول الذين يعملون على تحقيق السلام والأمن الدائمين).

واوضح وزير الخارجية، ان الرئيس بزشكيان اكد في هذه اللقاءات على متابعة المصالح الوطنية، وضرورة اتخاذ اجراء دولي حازم لوقف الة الحرب الصهيونية باعتبارها تهديدا للامن الدولي.

واضاف عراقجي : لقد سنحت لي الفرصة للقاء نظيري الياباني والمكزيكي، كما استضفت في مبنى الامم المتحدة السيد رافائيل غروسي المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية حيث جرى استعراص اخر المستجدات المتعلة بالتعاون الايراني مع هذه الوكالة الدولية.