حضور الرئيس بزشكيان في مجلس الشورى الإسلامي لمناقشة القضايا الاقتصادية والمعيشية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبل انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، حضر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان قاعة البرلمان.

وأوضح عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي احمد نادى بخصوص سبب حضور رئيس الجمهورية في البرلمان: "بعد أن قرع جرس انتهاء الجلسة المفتوحة للمجلس اليوم، حضر السيد بزشكيان في قاعة البرلمان للحوار ومناقشة قضايا البلاد".

وقال محمد رشيدي، عضو آخر في هيئة رئاسة المجلس، إن هذا الاجتماع يركز على القضايا الاقتصادية والمعيشية وأهم قضايا البلاد.

وقال روح الله متفكرزاد، عضو هيئة رئاسة المجلس، أيضا: "إن حضور الرئيس في مجلس الشورى الإسلامي كان دون دعوة مسبقة، وقد جاء السيد بزشكيان إلى البرلمان للقاء النواب بمناسبة اسوع الوحدة".

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