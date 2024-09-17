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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:١٠ م

26 شهيدًا و84 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

26 شهيدًا و84 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و84 إصابة خلال ال 24ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة تأكيدها في بيانها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,252 شهيدا و95,497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

/انتهى/

رمز الخبر 1948601

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