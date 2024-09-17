عراقجي: وقف العدوان الصهيوني على غزة يلعب دور فعال في خفض التوتر في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى هانس غروندبرغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، خلال زيارته إلى طهران.

وأشار وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء إلى حساسية الأوضاع في المنطقة، وأكد على التأثير المباشر لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة على انتشار التوتر والأزمات. وأضاف: تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة، سيكون له دور فعال في خفض التوتر وإحلال السلام والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة.

وأعرب عراقجي عن إعجابه بالارادة المستقلة لحكومة وشعب اليمن في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي وقف لإطلاق النار توافق عليه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وفي الوقت نفسه، تعتبر استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية للكيان الصهيوني واعتداءات هذه الدول على اليمن السبب في تصاعد التوتر وتعقيد أوضاع التوصل لحل سياسية في اليمن.

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي دعم بلادنا القوي لإرساء السلام والأمن المستقرين في اليمن، وثمن جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأكد أن هذه الجهود وخاصة إجراءات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لشعب اليمني ولا ينبغي أن يتأثربقضايا أخرى

وفي هذا اللقاء هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية الدكتور عراقجي على انتخابه وزيراً لخارجية إيران وتمنى له التوفيق، معرباً عن استعداده لمواصلة التعاون والتشاور مع بلادنا فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأزمة اليمنية، وخاصة بالاستفادة من فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وثمن هانز جروندبرج موقف واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصة اليمن،وقدم تقريرا عن إجراءات وجهود الأمم المتحدة في عملية إحلال السلام والاستقرار في اليمن وخفض التوتر في منطقة البحر الأحمر، وكذلك قضية التبادل الأسرى في اليمن وطالب بمواصلة دعم الايراني لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.