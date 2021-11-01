خاجي: رفع الحصار الجائر مُقدمة للحل السياسي للازمة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في اليمن، هانز جروندبرج، التقى اليوم الاثنين، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي اصغر خاجي، وبحث معه مختلف قضايا وابعاد الازمة اليمنية وآخر المستجدات.

وخلال اللقاء اشار كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني إاى ان القرار النهائي بشأن مصير اليمن هو بيد شعب هذا البلد، دعياً لرفع الحصار الجائر من اجل التمهيد لحل سياسي للازمة اليمنية.

وكما قيم دور الامم المتحدة في الازمة في اليمن، مشيرا الى ان انعدام الثقة خلق حلقة مفقودة في سير المحادثات، وشدد على ان اعادة بناء الثقة يجب ان تقترن بإجراءات عملية خاصة في مجال الشؤون الإنسانية.

وجدد خاجي تأكيد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاي جهد يُفضي لحل الازمة اليمنية.

واشاد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في اليمن، بدور دول المنطقة في دعم عملية السلام لا سيما الجمهورية الاسلامية الايرانية، مقراً بأن الشعب اليمني سيكون صاحب القرار النهائي./انتهى/