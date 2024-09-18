الهلال الأحمر الايراني يدين الحادث الارهابي في لبنان ويطمئن على سلامة سفير بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بيرحسين كوليوند قال في حوار مع قناة المنار اللبنانية أنه بالتنسيق مع الصليب الأحمر ووزارة الصحة اللبنانية وفي اطار تقديم المساعدات الإنسانية، قمنا بإيفاد فرق الإنقاذ وجرحي العيون إلى لبنان حتى نتمكن من تخفيف آلام المصابين في هذا الحادث الإرهابي.

وتابع: إذا اقتضى الأمر، نحن على استعداد لنقل المصابين بجروح خطيرة في هذا الحادث إلى إيران لمزيد من العلاج.

الجدير بالذكر أنه نفجرت مئات من الأجهزة اللاسلكية خلال عملية وصفت بـ"الاختراق الأمني الكبير" وادى إلي استشهاد 8 اشخاص واصابة أكثر من الفين مواطن لبناني.

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