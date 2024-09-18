قاليباف يعرب عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشوری الاسلامی محمد باقر قاليباف أدان في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الجريمة الارهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان.

واعرب عن تضامنه وتعاطفه مع لبنان حكومة وشعبا اثر هذا الحادث الإرهابي، مطالبا دول العالم اجمع بإدانة هذا العمل الإجرامي.

وابدى قاليباف استعداد ايران لتقديم أي نوع من المساعدة تطلبه الحكومة اللبنانية وشعبها العزيز.

وجاء أيضا في الرسالة أننا ندين بشدة العمليات الإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني والتي تعكس الطبيعة الوحشية والعداونية للكيان الصهيوني ومحاولته لتوسيع رقعة الحرب والذي يعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

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