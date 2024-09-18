  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:١٠ م

في رسالة إلى السيد نصرالله؛

قاليباف يعرب عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا

قاليباف يعرب عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا

اعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا مبديا استعداد بلاده لتقديم أي نوع من المساعدة للحكومة اللبنانية وشعبها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشوری الاسلامی محمد باقر قاليباف أدان في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الجريمة الارهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان.

واعرب عن تضامنه وتعاطفه مع لبنان حكومة وشعبا اثر هذا الحادث الإرهابي، مطالبا دول العالم اجمع بإدانة هذا العمل الإجرامي.

وابدى قاليباف استعداد ايران لتقديم أي نوع من المساعدة تطلبه الحكومة اللبنانية وشعبها العزيز.

وجاء أيضا في الرسالة أننا ندين بشدة العمليات الإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني والتي تعكس الطبيعة الوحشية والعداونية للكيان الصهيوني ومحاولته لتوسيع رقعة الحرب والذي يعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1948637
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات