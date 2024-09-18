حزب الله: لمجزرة الاحتلال بحق لبنان حساب عسير وآت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الأربعاء، مواصلتها كما في كل الأيام الماضية عملياتها المباركة لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها، وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته.

وشدد على أنّ هذا مسار متواصل ومنفصل "عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته، يوم الثلاثاء، التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان".

وشدّدت المقاومة الإسلامية في بيانها، على أنّ لِمَا جرى في الأمس "حساب آخر وآتٍ إن شاء الله". ‏

وأكدت أنّ هذا الاستهداف سيزيدها "عزماً وإصراراً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة".

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