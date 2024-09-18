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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠٣ م

نائب وزير الصحة الايراني يهاتف نظيره اللبناني ويعلن استعداد طهران لاستقبال جرحى حادث امس الإرهابي

نائب وزير الصحة الايراني يهاتف نظيره اللبناني ويعلن استعداد طهران لاستقبال جرحى حادث امس الإرهابي

أعلن نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سعيد كريمي، بعد اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عن استعداد مستشفيات طهران لاستقبال جرحى حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الصحة الايراني خلال اتصال هاتفي اجرى مع نظيره اللبناني لتعزية الحادث الارهابي الذي قام به الكيان الصهيوني امس الثلاثاء في لبنان بتفجير اجهزة بايجر اللاسلكية وقال": نحن على استعداد تام لاستقبال جرحى هذا الحادث".

وأضاف: "منذ اللحظات الأولى لهذا الحادث الإرهابي، أعلنت وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها لمساعدة المصابين و يتم استخدام جميع المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية لهؤلاء المصابين".

ومن حهة أخرى أشار رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية "جعفر ميعاد فر" إلى التنسيق مع المطارات لنقل المصابين قائلا: أعد ـ4 حافلات إسعاف و30 سيارة إسعاف لنقل المصابين من المطار إلى مستشفيات طهران.

وأضاف"جعفر ميعاد فر": تم اتخاذ الترتيبات اللازمة مع جامعات العلوم الطبية في طهران لقبول المصابين في المستشفيات.

وتوجه صباح اليوم الأربعاء رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني مع فريق من متطوعي جمعية الهلال الأحمر يضم 12 طبيبا عاما ومتخصصا و12 ممرضا ومسعفا إلى هذا البلد لمساعدة ضحايا هذا الحادث.

وأعلن "بيرحسين كوليوند" بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور ظفر قندي، استعداد الجمعية لإرسال فرق علاجية طارئة إلى لبنان لتقديم الخدمات لجرحى الانفجارات.

وانفجرت مئات من الأجهزة اللاسلكية في لبنان، أدى إلى استشهاد 11 شخصا واصابة أكثر من الفين مواطن لبناني.

/انتهى/

رمز الخبر 1948646

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