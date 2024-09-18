آية الله جنتي يدين جريمة اسرائيل اللاإنسانية في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان أمين مجلس صيانة الدستور، اليوم الاربعاء خلال كلمة له في جلسة المجلس، الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني امس الثلاثاء في لبنان وقال: "إن العمل الوحشي الذي قام به الكيان الصهيوني الغاصب، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة مجموعة من اللبنانيين الأبرياء، أظهر مرة اخرى الطبيعة اللاإنسانية لهذا النظام المزيف".

وأضاف: "ان مثل هذه التصرفات هي آخر الجهود اليائسة التي يبذلها هذا النظام القاتل للأطفال من أجل البقاء، لكنه بإذن الله عملياً سيعجل بتدميره. ويجب على الأمة الإسلامية أن تتوحد في مواجهة النظام الصهيوني والسعي وراء تدميره".

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