انطلاق اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية بحضور رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدات الدورة الثامنة والثلاثون من المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية اعمالها صباح اليوم الخميس وتنعقد هذدة الدورة من المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية تحت عنوان "التعاون الاسلامي لنيل القيم المشتركة مع التركيز على القضية الفلسطينية" وذلك بمشاركة الفين و 500 شخص من الشخصيات المدنية والعسكرية وكذلك جمع من نخبة ومفكري البلدان الاسلامية.

وكانت الاجتماعات الافتراضية للمؤتمر قد بدات منذ يوم الاحد 14 الجاري وتستمر حتى يوم الاحد 22 الجاري.

وسيلقى اكثر من 230 عالما دينيا ومثقفا كلمات في 16 اجتماعا افتراضيا يضم كل منه 15 شخصا، ممن لم يتمكنوا لاسباب مختلفة من المشاركة حضوريا في مؤتمر الوحدة الاسلامية.

ويلقى ما مجمله 144 شخصا من علماء الدين والمثقفين الاجانب من 36 بلدا كلماتهم في 9 اجتماعات افتراضية و 90 شخصا من علماء الدين والمثقفين في 6 اجتماعات افتراضية.

ويشارك في المؤتمر لهذا العام 78 شخصا من الشخصيات الثقافية والدينية والرسمية من 30 بلدا معظمهم وزراء ومُفتون ورؤساء منظمات دولية او مساعدوهم. وهذه المرة الاولى التي يشارك فيها ضيوف من أرجاء العالم بما فيها امريكا واوروبا وشرق اسيا وغربها وماليزيا وروسيا واندونيسيا وباقي الدول الاسلامية، اذ يشارك 32 شخصا منهم للمرة الاولى.

وتلقت امانة المؤتمر اكثر من 313 مقالا، 44 منها من 17 بلدا اجنبيا، ومن المقرر اصدار خلاصة المقالات في كتيب. كما سيتم في مؤتمر هذا العام عرض 12 كتابا في مجال وحدة العالم الاسلامي.

/انتهی/