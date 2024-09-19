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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠٧ م

الرئيس الايراني يهنئ ارمينيا باليوم الوطني

الرئيس الايراني يهنئ ارمينيا باليوم الوطني

هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، ارمينيا بيومها الوطني وذلك في رسالتين منفصلتين وجههما الى الرئيس الارميني ورئيس وزرائه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب في رسالة التهنئة الى رئيس ارمينيا واهاغان خاجاتوريان عن ثقته بان العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين ايران وارمينيا ستشهد في السنوات المقبلة، مزيدا من التطور في الابعاد المختلفة وبنظرة تركز على الاهداف الاستراتيجية، على ان يجني شعبا البلدين، ثماره.

كما قال الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة الى رئيس وزراء ارمينيا، نيكول باشينيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اوائل الدول التي اعترف باستقلال ارمينيا، ومذاك، كان البلدان، جارين جيدين لاحدهما الاخر. معربا عن ارتياحه لان العلاقات بين البلدين، منوعة وشاملة ومتينة ومستدامة، وتتوسع وتتقدم يوما بعد اخر.

رمز الخبر 1948670

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