الرئيس الايراني: قدراتنا الدفاعية عالية ولا جرأة لأي قوة شيطانية بالعدوان على اراضينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، خلال مراسم العرض العسكري للقوات المسلحة الايرانية الذي أقيم صباح اليوم السبت بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس (ذكرى التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) الى الجوار من مرقد الامام الخميني (رض) في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، حيّا الرئيس بزشكيان روح الامام الراحل (رض) وارواح الشهداء ، موجها التهنئة لقائد الثورة ثاقب النظر والشعب الايراني العزيز ببدء أسبوع الدفاع المقدس.



وأضاف: أسبوع يذكرنا بتضحيات الشهداء العظام والمجهولين الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في كل مكان من هذا البلد من أجل بقاء الثورة الإسلامية وفداء لشعبنا العزيز وعزّة وطننا، ونحن نوجه التحية لهم.



وقال: اليوم بدء أسبوع الدفاع المقدس وأسبوع الوحدة. النموذج الذي تعاونا فيه بوحدة القوات العسكرية وشعب بلادنا حتى تحول العدوان الجبان الذي دبرته الدول الاستعمارية لتدمير ثورتنا إلى يأسهم واحباطهم.



واشار إلى أن سنوات الدفاع المقدس الثماني من قبل الشعب الايراني قد حولت بأعظم التضحيات آمال الأعداء إلى يأس، وأوضح أن الجيش والقوات المسلحة حسب تعبير مولى المتقين الامام علي (عليه السلام) )، هم (حصون الرعية)، وجالبي العزة والامن لايران العزيزة.



يتبع