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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ ص

بزشكيان يغادر طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة+فيديو

بزشكيان يغادر طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة+فيديو

توجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس بلادنا مسعود بزشكيان غادر صباح اليوم (الأحد) إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة التاسعة والسبعين للأمم المتحدة وشرح مواقف الجمهورية الإسلامية من القضايا الدولية، على راس وفد سياسي رفيع المستوى.

وبالإضافة إلى المشاركة والتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقي بزشكيان أيضًا كلمة في اجتماع الرؤساء، كما سيعقد اجتماعات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في المؤتمر الدورة الـ 79 للجمعية العامة.

كما سيعقد الرئيس لقاءات مع جماعات وأفراد سياسيين واجتماعيين ودينيين وإعلاميين في أمريكا، وسيقوم أثناء شرح مواقف بلادنا بالإجابة على أسئلتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1948744

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