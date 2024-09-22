بزشكيان يغادر طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس بلادنا مسعود بزشكيان غادر صباح اليوم (الأحد) إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة التاسعة والسبعين للأمم المتحدة وشرح مواقف الجمهورية الإسلامية من القضايا الدولية، على راس وفد سياسي رفيع المستوى.

وبالإضافة إلى المشاركة والتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقي بزشكيان أيضًا كلمة في اجتماع الرؤساء، كما سيعقد اجتماعات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في المؤتمر الدورة الـ 79 للجمعية العامة.

كما سيعقد الرئيس لقاءات مع جماعات وأفراد سياسيين واجتماعيين ودينيين وإعلاميين في أمريكا، وسيقوم أثناء شرح مواقف بلادنا بالإجابة على أسئلتهم.

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