الرئيس الإيراني: سنجعل صوت المطالبة بالحق والعدالة مسموعاً للعالم في الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس بلادنا مسعود بزشكيان، في كلمته قبل مغادرته إلى نيويورك في مطار مهرأباد الدولي بطهران، الأمم المتحدة هي من أهم المنظمات وإنجاز مهم للإنسانية، هي مكان يتواجد فيه جميع رؤساء العالم، لخلق السلام والطمأنينة والحفاظ على الكوكب الذي نعيش فيه وحل النزاعات والمشاكل التي تحدث على الأرض.

وأوضح الرئيس: اذا قامت الامم المتحدة بواجبها ورسالتها بشكل صحيح، فلا ينبغي أن تكون هناك دولة، بما لديها من قوة العلم والتكنولوجيا، تقصف القوى والدول الأخرى كما تريد، والشعب يقتل النساء والأطفال ويقصف أي مكان يريده، بما في ذلك المنازل والمستشفيات، دون هدف، ثم يقول إنه هدف إرهابي.

وأكد الرئيس: "هذا الكيان في الواقع يبرر كل ما يفعله، وللأسف فإن عدداً من الدول التي تبدو وكأنها تدافع عن حقوق الإنسان تدعمه.

وفي إشارة إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والمدافعون عنه الغربيون، قال الدكتور: إن ما يفعلونه يجرح روح الإنسانية في نظر أصحاب الضمير والمعرفة، بغض النظر عن دينهم ومعتقدهم.

وقال: هذه القضايا يمكن أن تطرح في الأمم المتحدة، ومن الطبيعي أن نعقد اجتماعات مع رؤساء الدول المختلفة ونتحدث عن هذه الأطر وإحلال السلام والأمن في العالم.

وفي إشارة إلى وجود الإيرانيين في الخارج في الولايات المتحدة، قال الرئيس: يمكننا أن نجتمع مع الإيرانيين الموجودين هناك ونتبادل وجهات النظر معهم .

وتابع: آمل أن نتمكن من التحدث مع الإيرانيين في هذه الفرصة. وأيضًا نتحدث إلى وسائل الإعلام المختلفة ونعلن عن وجهة نظرنا. وفي الوقت نفسه، سيكون لدينا حوار مع روساء الدول، وسنتحدث عن حلول مختلفة تتعلق بالسلام والأمن والاقتصاد والإنتاج والاستثمار والسياحة وغيرها من الأشياء التي يمكننا القيام بها مع بعضنا البعض، وأننا نستطيع أن نقوم بمهمتنا بالشكل الصحيح وإن شاء الله سنحقق إنجازات جيدة.

/انتهى/