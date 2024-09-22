عراقجي يلتقى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عراقجي، مواصلة للقاءاته الثنائية، مع رئيسة لجنة الصليب الأحمر في مقر إقامته قبل وصول رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى نيويورك.

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