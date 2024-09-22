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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥١ ص

عراقجي يلتقى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك

عراقجي يلتقى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك

التقى السيد عباس عراقجي، الذي زار نيويورك للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت بالتوقيت المحلي، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عراقجي، مواصلة للقاءاته الثنائية، مع رئيسة لجنة الصليب الأحمر في مقر إقامته قبل وصول رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى نيويورك.

/انتهى/

رمز الخبر 1948749

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