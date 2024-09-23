الرئيس الايراني يصل الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصل الى مطار "جون اف كينيدي" في نيويورك على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلقي الرئيس الايراني كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء كما سيلقي اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، كلمة في اجتماع القمة لميثاق المستقبل، وسيعقد اجتماعات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة.

وقال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" قبيل توجهه الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة انه يأمل في ايصال صوت الشعب الايراني وصوت المناداة بالحق والعدالة التي يؤمن بها الشعب الايراني الى اسماع دول العالم.

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