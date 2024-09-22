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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٣ م

اعلاميوا الاحتلال؛

الكيان الإسرائيلي يخشى انتقام المقاومة... 100 الف إسرائيلي أصبحوا مشردين ونازحين

الكيان الإسرائيلي يخشى انتقام المقاومة... 100 الف إسرائيلي أصبحوا مشردين ونازحين

صرح اعلاميوا الاحتلال إسرائيل بأن الكيان الإسرائيلي يتعرض للهجوم من كافة الجهات ولقصف عنيف من قبل حزب الله منذ عام ومئة ألف إسرائيلي أصبحوا مشردين ونازحين.

وأفادت وكالة مهر للإنباء، أن مراسلي وخبراء قناة بي بي سي ووسائل اعلام تابعة للكيان الصهيوني يعترفون بقوة حزب الله وخوف الصهاينة من انتقام المقاومة.

وقد قال مراسل صحيفة تايمز أوف الإسرائيلية تال شنايد إن إسرائيل تتعرض للهجوم من كافة الجهات وتتعرض لقصف عنيف من قبل حزب الله منذ عام و100 ألف إسرائيلي أصبحوا مشردين ونازحين.

من جانبه اوضح أستاذ السياسة العامة بجامعة بن خليفة في قطر سلطان بركات أن حزبالله اجبر الكيان الاسرائيلي في حرب غزة استخدام جزء كبير من موارده وحزب الله شرّد الإسرائيليين وسبب ضغطا سياسيا كبيرار على نتنياهو.
/نتهى/
رمز الخبر 1948756
شیرین سماره

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