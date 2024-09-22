محسن رضائي: جبهة المقاومة مقبلة على انتصار كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن رضائي في مؤتمر قادة ومجاهدي دعم الدفاع المقدس في خرم آباد: الحرب المفروضة كانت ثورة دفاعية تحولت في كافة المجالات العسكرية والسياسية والثقافية والتعليمية والثقة بالنفس.

وأكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أن الشعب الإيراني وقف بقوة في مواجهة جبهة الاستكبار وأتباعهم خلال فترة الدفاع المقدس وأضاف: فرضت جبهة الاستكبار حرباً غير متكافئة على إيران الإسلامية في السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية. العدو كان يسعى منذ بدء الثورة جر إيران إلى حرب إقليمية، وهي بالطبع إيران الإسلامية وجبهة المقاومة بتوجيه من سماحة القائد لاتسمح لهذا الكلب المتسلسل بالدخول إلى أي مكان يريد، مع الرد الحاسم على جرائم الكيان الصهيوني.

وذكر أن الشعب الإيراني يستمع لأمر سماحة القائد ويقف ضد كل مؤامرات العدو.

وأكد رضائي أن إيران الإسلامية وجبهة المقاومة على وشك تحقيق نصر كبير في الخطوة الثالثة بعد نجاح الحرب العسكرية والعقوبات الاقتصادية، وأضاف: نتيجة هذا النصر هي تحرير منطقة غرب آسيا بأكملها وإقليمها وانسحاب أمريكا وحلفائها من المنطقة.

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