محسن رضائي: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر القائد الاسبق لحرس الثورة محسن رضائي رسالة تعزية بمناسبة استشهاد اسماعيل هنية.

وجاء في نص رسالة محسن رضائي كما يلي:

"أتقدم بالتعازي في استشهاد الرجل الحر والمؤمن والقائد الفخور للأمة الفلسطينية إسماعيل هنية، إلى كل أحرار العالم، وخاصة الشعب الفلسطيني البطل. وهذه الشهادة دليل آخر على اجرام تل أبيب بقتل النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وانتهاك حقوق الإنسان، إلى انتهاك الخصوصية القانونية والقوانين الدولية للدول في اغتيال الزعماء الشعبيين للأمم. كم هم أغبياء الذين يعتقدون أن هذا النوع من الاستعراض المنافق للقوة يمكن أن يعوض عن ضعفهم وعجزهم في المواجهة البطولية لأطفال فلسطين الشجعان الذين لا يقهرون. إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا".