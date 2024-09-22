السفير الإيراني في لبنان: سير عملية علاجي تتقدم بشكل جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح السفير الايراني لدى بيروت "مجتبى اماني" انه وكما يعلم الجميع انه اصيب مثل العديد من اللبنانيين بتفجيرات اجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) في لبنان.

و صرح اماني بأنه وبفضل الإسعافات الأولية والاجراءات الطبية الهامة التي قام بها الأطباء اللبنانيون ومن ثم بفضل الجهود القيمة للأطباء الإيرانيين، فإن سير عملية علاجه يتقدم بشكل جيد.

واعتبر السفير الايراني لدى لبنان ان هذه الإصابة شرف له لأنه كان مع شعب لبنان المظلوم في جريمة الحرب هذه.

كما اعرب عن امتنانه وتقديره لجميع المسؤولين والأصدقاء اللبنانيين وابناء الشعب اللبناني الذين اهتموا بسلامته وعبروا عن محبتهم وتعاطفهم ودعائهم، وايضا لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية والوزراء والمسؤولين الإيرانيين الذين قدموا الإغاثة السريعة لإنقاذ حياة المصابين، وكذلك ثمن جهود الطاقم الطبي اللبناني والإيراني الذي بذل جهدا كبيرا لعلاجه وعلاج المصابين الآخرين.

وتابع اماني سائلا المولى عز وجل ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشهداء بالرحمة الواسعة.

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